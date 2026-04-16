Ángel Torres da inicio a importantes obras viales

Más de mil 400 metros lineales de calles con revestimiento se realizarán en los ejidos Emiliano Zapata y Plan de Ayala, en Tuxtla Gutiérrez. Así lo dio a conocer el presidente Ángel Torres, junto a ejidatarios y familias de las respectivas zonas, al dar el banderazo de inicio a estas importantes obras viales.

En el ejido Plan de Ayala, el alcalde capitalino destacó que se trabajará mil 100 metros lineales de calles con revestimiento, considerándose luminarias, cunetas, banquetas y obras de mitigación de riesgos, con lo que se evitará inundación de cada año en la zona.

Calles Felices

De la misma forma, en el marco del banderazo en el ejido Plan de Ayala, el presidente Ángel Torres informó que serán 300 metros lineales con revestimiento, como parte del Programa Calles Felices, con lo que se contribuirá a mejorar la movilidad urbana, la infraestructura y la calidad de vida de las familias.

Al resaltar que hoy los ejidos no están olvidados, pues son parte de la transformación de Tuxtla Gutiérrez, el alcalde capitalino reiteró el compromiso de continuar atendiendo ejidos, colonias, barrios y fraccionamientos, pero sobre todo, de continuar atendiendo las necesidades de las y los tuxtlecos.