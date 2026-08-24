Ángel Torres da seguimiento a obras de Calles Felices

El presidente municipal Ángel Torres realizó una intensa visita de seguimiento a obras en diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez, como en Nueva Concepción, Arroyo Blanco, San Isidro, Satélite Loma Larga, El Bosque, Casitas y Cruz con Casitas. Cabe recordar que Calles Felices avanza en más de 90 colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos de la capital.

Acciones

Durante estos recorridos, realizados de manera sorpresiva, el alcalde constató los avances y verificó que los trabajos cumplan con los criterios de calidad para garantizar obras seguras y dignas, que atiendan las necesidades de las familias y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las familias.

El Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez, a cargo del alcalde Ángel Torres, mantiene una supervisión permanente de la infraestructura que se construye en colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, como parte del Plan Tuxtla 4T, para lograr que cada obra contribuya al desarrollo, bienestar y a la transformación de la ciudad y para todas las familias.