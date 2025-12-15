Ángel Torres da seguimiento a obras en colonias

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, dio seguimiento a los trabajos en la colonia Santa Cruz, donde constató el avance de la obra y el cumplimiento de los tiempos programados, a fin de garantizar que la infraestructura sea de calidad, digna y funcional para las familias tuxtlecas.

Asimismo, el alcalde capitalino también dio seguimiento a la obra vial en la colonia El Roble, como parte de las líneas de acción del Plan Tuxtla 4T, pues su gobierno, dijo, trabaja de manera cercana para que cada proyecto avance con orden y en beneficio de las y los habitantes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar obras integrales que mejoren la movilidad, fortalezcan los servicios básicos y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las familias, a través de la planeación responsable, supervisión constante y trabajo cercano con la ciudadanía.