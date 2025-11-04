Ángel Torres encabeza inauguración de calle

En un ambiente de alegría y unidad vecinal, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, encabezó la inauguración de la pavimentación integral de la avenida Distrito Federal, entre calle Durango y calle Guerrero, en beneficio de las familias de la colonia Las Granjas, como parte del Programa Calles Felices.

Al explicar que esta obra integral incluye pavimentación con concreto hidráulico, alumbrado público, red de drenaje, agua potable, señalética vial y pintura en fachadas, el alcalde capitalino añadió que este tipo de acciones mejora la calidad de vida y contribuye a la seguridad de las familias, además optimiza la conectividad y movilidad urbana.

Mensaje

“Aquí construimos no solo infraestructura, sino espacios para convivir, para crecer unidos y para que nuestras familias vivan mejor”, expresó el presidente municipal al reafirmar que Calles Felices significa transformar el entorno y la vida de las y los tuxtlecos.

En el evento estuvieron presentes vecinas, vecinos, la síndica municipal, Emma Orantes; la regidora Fredegunda Alegría; así como los secretarios de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo; el de Servicios Municipales, Horacio Gómez; y el coordinador General de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez.