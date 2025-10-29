Ángel Torres entrega ayudas técnicas

Como parte del compromiso por mejorar la calidad de vida de las y los tuxtlecos que enfrentan alguna discapacidad, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, acompañado de la directora general del DIF Tuxtla, Estephanie Frías, encabezó la entrega de ayudas técnicas como sillas de ruedas, andaderas y bastones para personas con discapacidad visual. Al señalar que en esta Nueva ERA se trabaja con una agenda más humana, inclusiva y solidaria, el alcalde capitalino destacó que su gobierno continuará fortaleciendo políticas públicas orientadas en mejorar las condiciones de vida de las familias, fundamentalmente de quienes más lo necesitan.