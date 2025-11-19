Ángel Torres entrega útiles a estudiantes con discapacidad

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, encabezó la entrega de 104 paquetes de útiles escolares a estudiantes con discapacidad, como parte del programa “TUX ÚTILES”, reafirmando el compromiso por impulsar acciones que fortalezcan el bienestar y la inclusión en la capital chiapaneca.

Junto a la directora general del Sistema DIF Municipal, Estephanie Frías Córdova, el alcalde capitalino destacó la importancia de brindar herramientas que faciliten el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, con lo que se continúa impulsando acciones que ponen al centro la política pública la inclusión, la igualdad de oportunidades y el bienestar de quienes más lo necesitan.

En este marco, se contó con la participación de asociaciones civiles, quienes reconocieron el fortalecimiento al desarrollo educativo de la niñez y juventud tuxtleca.

En el evento estuvieron presentes la síndica municipal del Ayuntamiento, Emma Orantes; las regidoras María Fredegunda Alegría y Marcela Iturbe; el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo; el defensor municipal de los Derechos Humanos, Darinel Pérez Gómez, por mencionar algunos.