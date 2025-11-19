﻿﻿
ChiapasTuxtla

Ángel Torres entrega útiles a estudiantes con discapacidad

Noviembre 19 del 2025
Ángel Torres Culebro, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez
Ángel Torres Culebro, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, encabezó la entrega de 104 paquetes de útiles escolares a estudiantes con discapacidad, como parte del programa “TUX ÚTILES”, reafirmando el compromiso por impulsar acciones que fortalezcan el bienestar y la inclusión en la capital chiapaneca.

Junto a la directora general del Sistema DIF Municipal, Estephanie Frías Córdova, el alcalde capitalino destacó la importancia de brindar herramientas que faciliten el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, con lo que se continúa impulsando acciones que ponen al centro la política pública la inclusión, la igualdad de oportunidades y el bienestar de quienes más lo necesitan.

En este marco, se contó con la participación de asociaciones civiles, quienes reconocieron el fortalecimiento al desarrollo educativo de la niñez y juventud tuxtleca.

En el evento estuvieron presentes la síndica municipal del Ayuntamiento, Emma Orantes; las regidoras María Fredegunda Alegría y Marcela Iturbe; el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo; el defensor municipal de los Derechos Humanos, Darinel Pérez Gómez, por mencionar algunos.

