Ángel Torres fortalece la infraestructura vial

Acompañado de vecinas y vecinos, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, inauguró más de 240 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos, alumbrado público y pintura en la fachada de las viviendas en el ejido Copoya.

En este marco, el alcalde Ángel Torres destacó que estas acciones fortalecen el desarrollo y el bienestar de las familias, a través de una obra digna, segura y de calidad, como muchas calles más que se han construido en este bonito ejido.

El alcalde estuvo acompañado de las regidoras Fredegunda Alegría y Marcela Iturbe; del secretario general, de Desarrollo Social y Educación, y de Protección Civil, Enrique Velasco, Mauricio Astudillo y Eder Mancilla, respectivamente, así como del coordinador general de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez.