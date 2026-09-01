Ángel Torres fortalece servicio sanitario

Como parte del Plan Tuxtla 4T que consiste en llevar justicia social a barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos de la capital, el presidente Ángel Torres puso en marcha la rehabilitación integral del sistema de drenaje en la 11a Oriente, entre 4a y 5a Sur, barrio Santa Cruz.

Mejorarán servicios básicos

Al explicar que la obra contemplará la colocación de más de 70 metros de tubería de 8 pulgadas de diámetro y la rehabilitación de seis descargas domiciliarias, el alcalde capitalino sostuvo que estas acciones mejorarán los servicios básicos y, con ello, añadió, la calidad de vida de las familias.

Asimismo, se construirán seis registros sanitarios y tres pozos de visita, además de rehabilitar dos pozos existentes. Con estas acciones, el Ayuntamiento, que encabeza el alcalde Ángel Torres, avanza en la atención de las necesidades prioritarias y en la construcción de una ciudad con servicios básicos más eficientes.