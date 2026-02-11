Ángel Torres hace realidad el sueño de calles nuevas

Como parte del programa Calles Felices, Ángel Torres, junto a vecinas y vecinos, inauguró la pavimentación integral de más de 340 metros lineales de la avenida Florencia, cerrada San Antonio y calle Zempoala, en el fraccionamiento La Misión, cuya obra mejora la movilidad y la calidad de vida de las familias.

Llega la justicia social

El proyecto incluyó servicios básicos como la rehabilitación de la red de agua potable, drenaje, luminarias, jardineras, señalética, banquetas y pintura en fachadas de las viviendas, con lo que se hace realidad el sueño de habitantes quienes esperaron más de 30 años, sin embargo, hoy, dijeron, llegó la justicia social.

Al evento asistieron vecinas, vecinos, las regidoras Fredegunda Alegría y Marcela Iturbe, así como los Secretarios General del Ayuntamiento, Enrique Velasco; de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo; el de Servicios Municipales, Horacio Gómez; así como el coordinador General de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez.