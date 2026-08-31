Ángel Torres ilumina la colonia Adonahí

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, junto al director de Alumbrado Público, Pablo Ruiz, vecinas y vecinos activó el encendido de más de 111 luminarias en la Adonahí, con lo que sus vialidades quedaron mejor iluminadas y se atendió una de las demandas más sentidas de esta bonita colonia.

Esta acción mejora el alumbrado público y abona a una mayor percepción de seguridad, al promover espacios más seguros para mujeres, niñas, niños y personas adultas, tal como lo instruyó el gobernador Eduardo Ramírez.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a cargo de Ángel Torres, continúa atendiendo las necesidades prioritarias de las colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, lo que también contribuye al bienestar y a una mejor calidad de vida de las familias.