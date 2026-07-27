Ángel Torres impulsa Calles Felices en Terán

Con el respaldo de vecinas y vecinos, el presidente municipal Ángel Torres dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación de la calle José Robles, entre la 3.ª y 4.ª Norte, en la colonia Terán, a través de un proyecto que contempla 139 metros lineales, con lo que se mejorará la conectividad y la imagen urbana de la zona.

Calles dignas

Muy pronto niñas, niños y familias, podrán disfrutar de una calle digna, segura y de la calidad, como parte del programa Calles Felices que está transformando la vida de barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos. Pero sobre todo, es justicia social que por muchos años le fue negada a las y los tuxtlecos.

Con este tipo de acciones, el gobierno municipal, que encabeza el alcalde Ángel Torres, refrenda el compromiso de seguir avanzando hacia una ciudad más conectada, ordenada y con mejores oportunidades, tal como lo establece el Plan Tuxtla 4T.