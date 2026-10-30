Ángel Torres impulsa “Iluminando Tuxtla”

Desde la colonia Potrero Mirador, el presidente municipal de Tuxtla, Ángel Torres, puso en marcha el programa “Iluminando Tuxtla”, con la sustitución de luminarias y la instalación de nuevos puntos de luz, generando espacios seguros y contribuyendo a la protección de las y los habitantes de la zona.

Alineados al plan estatal

Al destacar que estas acciones se suman a la estrategia de seguridad que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez, el alcalde capitalino, junto a vecinas y vecinos, explicó que hoy la colonia Potrero Mirador cuenta con 55 luminarias más en beneficio de niñas, niños, juventudes, personas adultas mayores, mujeres y familias.

Es importante destacar que “Iluminando Tuxtla” ha llegado a la Bienestar Social, Albania Alta, Pomarrosa, La Hacienda, Natalia Venegas, La Victoria, San José Terán, carretera a Copoya, Maldonado, Kilómetro, entre otras colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos.