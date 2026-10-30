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ChiapasTuxtla

Ángel Torres impulsa “Iluminando Tuxtla”

Octubre 30 del 2026
Este programa se suma a la estrategia de seguridad que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Cortesía
Este programa se suma a la estrategia de seguridad que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Cortesía

Desde la colonia Potrero Mirador, el presidente municipal de Tuxtla, Ángel Torres, puso en marcha el programa “Iluminando Tuxtla”, con la sustitución de luminarias y la instalación de nuevos puntos de luz, generando espacios seguros y contribuyendo a la protección de las y los habitantes de la zona.

Alineados al plan estatal

Al destacar que estas acciones se suman a la estrategia de seguridad que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez, el alcalde capitalino, junto a vecinas y vecinos, explicó que hoy la colonia Potrero Mirador cuenta con 55 luminarias más en beneficio de niñas, niños, juventudes, personas adultas mayores, mujeres y familias.

Es importante destacar que “Iluminando Tuxtla” ha llegado a la Bienestar Social, Albania Alta, Pomarrosa, La Hacienda, Natalia Venegas, La Victoria, San José Terán, carretera a Copoya, Maldonado, Kilómetro, entre otras colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos.

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