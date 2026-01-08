Ángel Torres inaugura calle en Jardines del Sur

Junto a vecinas y vecinos, el presidente Ángel Torres inauguró la calle Pecha, entre las avenidas El Cedro y Amapola, en la colonia Jardines del Sur, con lo que se cumple una demanda de más de 30 años y se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las familias de la zona.

Obra

La obra incluye guarniciones, banquetas, alumbrado público, red de agua potable y drenaje, además de pintura en las fachadas de las viviendas, cuyas acciones fortalecen la seguridad, el entorno y el bienestar de las y los habitantes de Jardines del Sur y colonias aledañas.

En el evento estuvieron los regidores Fredegunda Alegría, Paola Aguilar y Antonio Mayorga, así como el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo, y el coordinador General de Agencias y Subagencias, José Luis Rodríguez.