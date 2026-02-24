﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Ángel Torres inaugura calles en Plan de Ayala

Febrero 24 del 2026
Ángel Torres destacó que seguirá trabajando para que todas las colonias disfruten de infraestructura de calidad. CP
Ángel Torres destacó que seguirá trabajando para que todas las colonias disfruten de infraestructura de calidad. CP

Como parte del programa Calles Felices, el presidente Ángel Torres, junto a vecinas y vecinos, inauguró la pavimentación integral de la calle Morelos, en la colonia Plan de Ayala, que contempla red de drenaje, agua potable, iluminación, señalética y pintura en la fachada de las viviendas.

En este marco, el alcalde capitalino destacó que seguirá trabajando con compromiso y resultados, para que todas las colonias disfruten de infraestructura de calidad que mejore la movilidad, seguridad y bienestar de las familias.

Invitados

Al evento asistieron la regidora Marcela Iturbe, los Secretarios General del Ayuntamiento, de Desarrollo Social y Educación, y el de Servicios Municipales, Enrique Velasco, Mauricio Astudillo y Horacio Gómez, respectivamente, así como el coordinador General de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez; y el líder de Ejidatarios de Tuxtla, José Antonio Chai Jiménez.

﻿