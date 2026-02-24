Ángel Torres inaugura calles en Plan de Ayala

Como parte del programa Calles Felices, el presidente Ángel Torres, junto a vecinas y vecinos, inauguró la pavimentación integral de la calle Morelos, en la colonia Plan de Ayala, que contempla red de drenaje, agua potable, iluminación, señalética y pintura en la fachada de las viviendas.

En este marco, el alcalde capitalino destacó que seguirá trabajando con compromiso y resultados, para que todas las colonias disfruten de infraestructura de calidad que mejore la movilidad, seguridad y bienestar de las familias.

Invitados

Al evento asistieron la regidora Marcela Iturbe, los Secretarios General del Ayuntamiento, de Desarrollo Social y Educación, y el de Servicios Municipales, Enrique Velasco, Mauricio Astudillo y Horacio Gómez, respectivamente, así como el coordinador General de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez; y el líder de Ejidatarios de Tuxtla, José Antonio Chai Jiménez.