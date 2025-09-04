Ángel Torres inaugura una calle en la colonia Las Granjas

El presidente Ángel Torres, acompañado de vecinas y vecinos, inauguró la pavimentación integral de la avenida Veracruz, una vialidad que por muchos años estuvo intransitable y que hoy luce nueva, lista para que niñas, niños, personas adultas mayores y familias, puedan disfrutarla.

Calle digna

Durante la inauguración, Ángel Torres compartió la alegría con las y los vecinos, resaltando que cada calle entregada bajo el programa Calles Felices, representa un cambio real en la vida de las personas, pues la avenida Veracruz hoy es una calle digna, segura y de calidad.

Finalmente, el presidente municipal enfatizó que con estas acciones se cumple un compromiso más con las familias. Afirmó que seguirá caminando de la mano de la ciudadanía, llevando bienestar, desarrollo y esperanza a cada rincón de Tuxtla Gutiérrez, demostrando que la transformación comienza con las personas que menos tienen.

Al evento asistieron la síndica municipal, Emma Orantes; los regidores Fredegunda Alegría, Marcela Iturbe y Antonio Mayorga; el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Gutiérrez; el de Servicios Municipales, Horacio Gómez; así como el coordinador General de Agencias y Subagencias, José Luis Rodríguez, entre otros.