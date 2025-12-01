Ángel Torres inaugura una vialidad más

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, junto a vecinas y vecinos, inauguró la pavimentación de la avenida Milán, entre las calles Roma y Turín, en la colonia Nuevo Amanecer, donde hoy las familias disfrutan de una calle digna segura y de calidad.

Cumple con compromiso

Asimismo, se cumple un compromiso más del presidente Ángel Torres con los habitantes de la zona, pues hace un par de meses recorrió la colonia, atendió, escuchó e hizo el compromiso y que hoy se hizo realidad, después de más de 25 años de espera.

Al informar que esta obra integral fortalece la infraestructura urbana y representa un paso importante hacia la modernización, el alcalde capitalino explicó que este tipo de acciones contribuye a la prevención del delito, permite una circulación más segura tanto para peatones como para automovilistas.

Desarrollo

Aunado a ello, mejora la movilidad, conectividad e imagen urbana.

Al evento asistieron los regidores Fredegunda Alegría y Antonio Mayorga; así como los secretarios de Obras Públicas, de Desarrollo Social y Educación, de Servicios Municipales, Julio Farrera, Mauricio Astudillo y Horacio Gómez, respectivamente; además del coordinador General de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez.