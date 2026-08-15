Ángel Torres inicia obra que resolverá socavón

En atención a las y los vecinos del barrio Colón, el presidente Ángel Torres puso en marcha los trabajos de rehabilitación del sistema de drenaje del bulevar de la 10ª Poniente, esquina con la 8ª Norte, con lo que se resolverá un socavón y la problemática de drenaje en la zona.

Cabe informar que la red de drenaje pasa justo debajo de la hilera de árboles del bulevar, cuyas raíces han afectado la tubería, motivo por el cual los hogares sufren constantemente esta problemática.

Acciones temporales

Por otro lado, a partir de este 14 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla habilitó, de manera temporal, en doble sentido, uno de los carriles del bulevar de la 10ª Poniente, entre 7ª y 9ª Norte, para dar mayor fluidez vehicular en el área.

Se exhorta a las y los automovilistas tomar vías alternas y conducir con precaución.