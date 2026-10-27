Ángel Torres lleva Calles Felices a San Juan Sabinito

En cumplimiento a un compromiso más, el presidente Ángel Torres dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación de la calle 4ª Poniente Norte, entre Francisco J. Grajales y avenida Central, en la colonia San Juan Sabinito, como parte del programa Calles Felices, a fin de mejorar la infraestructura urbana y atender las necesidades de las familias tuxtlecas.

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Los trabajos incluirán servicios básicos como red de agua potable, drenaje, señalética, alumbrado público, entre otras acciones, para brindar mejores condiciones de circulación peatonal y vehicular. Con esta obra se fortalecerá la conectividad de la colonia, se facilitará el acceso a los hogares y se contribuirá a una movilidad más segura y ordenada para quienes transitan diariamente por la zona.

Con el arranque de esta obra, Ángel Torres impulsa obras orientadas a la justicia social, acercando infraestructura digna a las colonias tuxtlecas.

Tuxtla bella

A través de Calles Felices, se busca no solo transformar las vialidades y mejorar la imagen urbana, sino también elevar la calidad de vida de las familias y generar entornos más seguros, accesibles y funcionales para todas y todos los habitantes.