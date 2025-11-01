Ángel Torres lleva justicia a La Caminera

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, encabezó la inauguración de la calle Ingeniero Andrés Ontivero, entre las avenidas 17 de Octubre y Francisco Grajales, en la colonia La Caminera, donde destacó que estas acciones fortalecen la movilidad y brindan mayor seguridad a las familias tuxtlecas.

Inauguración

Durante el evento, Ángel Torres señaló que el mejoramiento de vialidades es una prioridad de su administración, ya que permite elevar la calidad de vida de las y los habitantes, facilita el tránsito vehicular y peatonal de las familias. Asimismo, genera condiciones para el desarrollo social y económico de las colonias, principalmente, de las que más lo necesitan.

Al agradecer la confianza de las y los vecinos de La Caminera, Ángel Torres reiteró que su gobierno continuará trabajando de manera cercana y permanente en las colonias de Tuxtla, a fin de seguir entregando obras que transforman el entorno urbano y contribuyen al bienestar de todas y todos.