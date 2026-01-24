Ángel Torres lleva justicia social a la colonia 13 de Julio

El presidente municipal, Ángel Torres, inauguró la pavimentación integral de la calle Eucalipto, entre el bulevar Lic. Salomón González Blanco y la calzada Las Arboledas, en la colonia 13 de Julio, como parte del programa Calles Felices.

Obra

Al cortar el listón inaugural de más de 160 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, señalética, servicios básicos y pintura en la fachada de las viviendas, el alcalde capitalino explicó que esta obra mejora la movilidad y la calidad de vida de las familias, a través de una calle digna, segura y de calidad.

En el evento estuvieron presentes vecinas, vecinos, la regidora Fredegunda Alegría, el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo, el coordinador General de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez, y el líder de ejidatarios de Tuxtla, José Antonio Chai Jiménez.