Ángel Torres lleva justicia social a Montecristo

El presidente municipal Ángel Torres, junto a vecinas y vecinos, puso en marcha la pavimentación de una calle más en la colonia Montecristo. Se trata de la vialidad Montebello, donde se construirán más de 270 metros lineales con concreto hidráulico para mejorar la movilidad, la conectividad y la seguridad de la zona.

Inicio de trabajos

Al dar el banderazo, el alcalde capitalino explicó que será una obra integral que incluirá red de agua potable, drenaje sanitario, banquetas, jardineras, luminarias y pintura en las fachadas de las viviendas, con lo que se dignifica el entorno y se fortalece la calidad de vida de las familias, a través de una calle que será digna, segura y de calidad.

Ángel Torres destacó que esta obra se suma a los 275 metros lineales que inauguró hace una semana, lo que representa justicia social, ya que durante más de 30 años las y los vecinos esperaron ser atendidos. “Hoy, con trabajo en unidad y cercanía con la ciudadanía, este proyecto se convierte en una realidad que transforma vidas y genera bienestar”, expresó el presidente Ángel Torres.