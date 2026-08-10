Ángel Torres lleva justicia social al ejido El Jobo

Durante muchos años, las familias de la avenida 3ª Sur Oriente, entre calle El Cedro y 2ª Oriente Sur, en el ejido El Jobo, esperaron esta obra; sin embargo, hoy, con el inicio de los trabajos de pavimentación, esa historia se queda atrás y se convierte en una realidad.

Obra

Con este banderazo de más de 200 metros lineales, esta vialidad mejorará la calidad de vida de las y los habitantes, la movilidad urbana y facilita los traslados de las familias, estudiantes, trabajadores y habitantes que diariamente utilizan esta importante vialidad, expresó el presidente municipal, Ángel Torres, acompañado de vecinas y vecinos.

Esta obra forma parte del programa Calles Felices e incluye red de agua potable, drenaje, alumbrado público, banquetas, guarniciones, señalética, entre otras acciones complementarias.