Ángel Torres lleva mensaje de la 4ta Transformación

El consejero político de Morena y aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Cuarta Transformación en Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, encabezó el brigadeo casa por casa en la colonia Sabaot, donde dialogó con las familias para compartir el mensaje y los principios del movimiento, escuchar a la gente y fortalecer la cercanía con la ciudadanía.

Ángel Torres destacó la importancia de seguir trabajando en unidad, consolidando los programas sociales que surgieron del corazón del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como las políticas públicas que benefician directamente a las familias, de la mano del gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para construir un Tuxtla con más desarrollo, prosperidad y bienestar para todas y todos.