Ángel Torres lleva mensaje de Morena

Ángel Torres encabezó este fin de semana una jornada de brigadeo casa por casa en la colonia Loma Bonita Terán, en Tuxtla Gutiérrez, donde dialogó directamente con las familias, escuchó sus inquietudes y compartió los principios y avances de la Cuarta Transformación.

Como consejero de Morena y aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación, destacó que el movimiento se construye desde abajo, caminando las colonias y manteniendo cercanía permanente con el pueblo.

Ante las familias, subrayó que la fuerza de Morena está en su gente, en la organización y en la unidad para seguir profundizando la transformación. Refrendó su compromiso de fortalecer un proyecto colectivo que ponga en el centro a quienes más lo necesitan, acompañando el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Señaló que Tuxtla requiere unidad, compromiso y territorio, porque la transformación no se defiende desde un escritorio, sino caminando junto al pueblo y dando resultados para construir una capital con mayor bienestar y justicia social.