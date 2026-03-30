Ángel Torres pone en marcha más calles

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, encabezó el banderazo de una calle más del programa Calles Felices, en la colonia Nueva Jerusalén, acompañado de vecinas y vecinos quienes atestiguaron que el alcalde cumple su palabra, pues prometió obras y hoy, dijeron, las estamos iniciando.

Durante el evento, Ángel Torres destacó que hacía 25 años que pedían estas calles y que pronto, sostuvo, serán una realidad con la pavimentación de más de 240 metros lineales, a través de vialidades dignas, seguras y de calidad.

Con estas acciones, el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza el alcalde Ángel Torres, refrenda el compromiso de seguir conectando colonias, de continuar mejorando la imagen urbana, así como de mejorar la calidad de vida de las familias, pero sobre todo, de llevar la justicia social que por muchos años les fue negada a las familias tuxtlecas.