Ángel Torres reforesta el parque Guanacastle

Como parte del programa Arboleando Tuxtla, el presidente municipal, Ángel Torres, acompañado por habitantes y por Malena Torres, secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), dio inicio a la jornada de reforestación en el Parque Guanacastle, en el ejido El Jobo.

Al agradecer la participación ciudadana, de organizaciones de la sociedad civil, así como de diversas dependencias municipales, Ángel Torres, junto a la Secretaria de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, que preside Jacqueline Acosta, destacó la importancia de sumar esfuerzos y recuperar espacios naturales para el bienestar de la ciudadanía.

Finalmente, el presidente municipal subrayó que en esta Nueva ERA, sembrar árboles significa sembrar futuro, bienestar y esperanza para las nuevas generaciones. Asimismo, reiteró su compromiso de seguir trabajando por proteger los “pulmones” de Tuxtla.