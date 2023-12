Ángel Torres se registra como candidato para alcalde

En pleno uso de su derecho político y ciudadano, así como en su deseo de seguir construyendo un mejor futuro para las familias de la capital chiapaneca, Ángel Torres quedó legalmente registrado en Morena como aspirante a la candidatura para presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, en los primeros minutos de ayer lunes 4 de diciembre.

Ángel Torres es un hombre convencido de consolidar la continuidad de la Cuarta Transformación de la mano con la coordinadora nacional Claudia Sheinbaum Pardo y, en el estado, con Eduardo Ramírez Aguilar, pero sobre todo, en unidad con las y los tuxtlecos, militantes y simpatizantes del partido.

A través de esta importante participación, el también consejero político de Morena refrenda el compromiso de seguir trabajando con honestidad y responsabilidad, siendo su guía los principios elementales impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Por un mejor futuro

“Hoy Tuxtla Gutiérrez tiene importantes pasos a desnivel que le dan un nuevo rostro a la capital chiapaneca”, expresó por separad el secretario de Obras Públicas del Estado, luego de informar que se han pavimentado más de 140 mil metros cuadrados en atención a más de 55 colonias de Tuxtla Gutiérrez.

En entrevista, el funcionario estatal señaló que además se han construido cuatro importantes pasos a desnivel y actualmente se construye el paso a desnivel Torre Chiapas, con lo que se mejora la conectividad, movilidad urbana, imagen urbana y calidad de vida de las familias tuxtlecas, así como de los 125 municipios de la entidad.

Asimismo, confirmó que en materia de pavimentación se han beneficiado a las y los habitantes de las colonias Plan de Ayala, Jardines del Pedregal, Los Pájaros, San Pedro Progresivo, Potinaspak, Las Granjas, La Adonahí, Terán, por mencionar algunas colonias.

Finalmente, refrendó el compromiso de seguir trabajando en unidad con los Ayuntamientos de Chiapas, como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, de llevar justicia social hasta el último rincón de la entidad, a través de obras de infraestructura social, dignas, seguras y de calidad.