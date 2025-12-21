Ángel Torres transforma a San Pedro Progresivo

Junto a vecinas y vecinos, el presidente municipal Ángel Torres Culebro inauguró la calle Cerro de la Cumbre, entre Mactumatzá y Tacaná, en la colonia San Pedro Progresivo, con lo que se atiende una demanda de muchos años y que hoy, dijeron los habitantes, se convierte en una realidad.

Infraestructura

La obra forma parte del programa Calles Felices y representa el cumplimiento de la palabra empeñada, comentó el alcalde capitalino al explicar que con estas acciones se mejora la movilidad y seguridad de las familias. Asimismo, se fortalece la convivencia social y se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

El proyecto incluye banquetas, jardineras, guarniciones, señalética y alumbrado público, además de pintura en las fachadas de las viviendas, con lo que se continúa con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, a través del fortalecimiento de la infraestructura urbana.