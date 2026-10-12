Ángel Torres va por coordinación guinda municipal

Durante la Asamblea Informativa de Morena realizada este domingo, Ángel Torres Culebro, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, anunció su registro en el proceso interno de ese partido para definir la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la capital chiapaneca.

Durante el encuentro realizado en la Calzada de las Personas Ilustres, señaló que su participación responde a la intención de continuar contribuyendo al proyecto político de Morena, mediante la organización territorial y la participación de la militancia.

Con esta decisión, el alcalde reafirma su compromiso con los principios de Morena y con el fortalecimiento de la organización territorial, la participación ciudadana y la unidad del movimiento, convencido de que la transformación se construye desde las colonias, los barrios y los ejidos, mediante el trabajo cercano con la gente.

Expone avances

Destacó que los avances alcanzados representan una responsabilidad para seguir trabajando, escuchar a la ciudadanía, reconocer los pendientes y contribuir a que el bienestar llegue a más familias tuxtlecas.

Asimismo, sostuvo que la participación en este proceso interno debe desarrollarse con pleno respeto a los estatutos, procedimientos y determinaciones de Morena, privilegiando en todo momento los principios y las causas que dieron origen al movimiento.

“Mi compromiso es con la gente. Mi responsabilidad es con Tuxtla. Y mis principios están con la transformación”, expresó Ángel Torres, al reiterar su convicción de seguir contribuyendo al fortalecimiento de Morena y al bienestar de las familias de la capital chiapaneca.

“Lo he hecho convencido de que nuestro movimiento debe de seguir fortaleciéndose desde abajo, con organización, con participación y con el pueblo como protagonista”, expresó.

Indicó que se mantendrá atento a los tiempos establecidos en la convocatoria y afirmó que respetará las disposiciones del partido y la normativa aplicable.

“Vamos a seguir las reglas, vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahorita, cuidando precisamente no violentar ninguna disposición”, declaró.

Continuará al frente del Ayuntamiento

Ante la pregunta sobre lo que ocurrirá con la presidencia municipal durante este procedimiento, sostuvo que sus responsabilidades como alcalde continuarán de manera independiente a su participación partidista.

Explicó que la convocatoria establece las actividades que pueden realizar quienes se inscriban, por lo que aseguró que actuará con respeto a las disposiciones correspondientes y mantendrá sus labores al frente del gobierno municipal. “El trabajo del presidente tiene que continuar”, afirmó Ángel Torres Culebro.

Insistió que no existe impedimento para seguir atendiendo las responsabilidades del Ayuntamiento, siempre que se cumplan las reglas establecidas.

Llama a fortalecer la unidad

Durante su mensaje ante militantes y simpatizantes, el presidente municipal también llamó a mantener la unidad del movimiento y a continuar el trabajo político y territorial en coordinación con el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobierno estatal de Eduardo Ramírez Aguilar.

Señaló que la transformación debe reflejarse en la vida cotidiana de la población, a través de los servicios públicos, la atención a las familias y las acciones en colonias, barrios y ejidos.

Asimismo, sostuvo que las aspiraciones personales no deben colocarse por encima del proyecto colectivo y convocó a privilegiar el diálogo, el respeto y los principios compartidos por el movimiento.