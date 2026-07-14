Aniversario luctuoso de Emilio Carranza

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) conmemoró el 98 aniversario luctuoso del capitán piloto aviador Emilio Carranza Rodríguez, también llamado “Embajador de la Paz”; una de las figuras más emblemáticas de la aviación nacional. La ceremonia buscó reconocer su legado revolucionario y militar.

La ceremonia fue realizada en las instalaciones de la 15/a Zona Aérea Militar.

El acto solemne fue presidido por el general de división piloto aviador de Estado Mayor, Edgar Salvador Rodríguez Franco, comandante de la IV Región Aérea Militar, quien encabezó los honores correspondientes para recordar la trayectoria y legado del aviador mexicano.

También estuvieron presentes el general de grupo piloto aviador de Estado Mayor, José Jesús Mesa Ortiz, jefe operativo de la Cuarta Región Aérea Militar, así como el coronel de Fuerza Aérea piloto aviador de Estado Mayor, Heriberto Francisco Salazar Urrea, comandante del Grupo de Detección y Control Número Uno, además de personal militar y autoridades castrenses.

Durante la ceremonia se recordó que el ceremonial militar tiene como propósito otorgar solemnidad a acontecimientos relevantes de la vida institucional de las Fuerzas Armadas, mientras que los honores militares representan una muestra de respeto hacia la Enseña Nacional y hacia quienes, por su jerarquía o responsabilidades, han contribuido al servicio del país.

Un pionero de la aviación

Emilio Carranza Rodríguez nació el 9 de diciembre de 1905 en Ramos Arizpe, Coahuila, dentro de una familia estrechamente vinculada a la historia militar y revolucionaria de México.

Fue sobrino nieto del expresidente Venustiano Carranza y sobrino del general Alberto Salinas Carranza, considerado uno de los pioneros de la aviación militar mexicana.

En 1923 ingresó a la Escuela Militar de Aviación con 17 años de edad.

Tras graduarse con honores, en 1926 fue ascendido a teniente de la Fuerza Aérea Mexicana.

Protagonizó importantes hazañas aéreas, entre ellas el vuelo sin escalas entre la Ciudad de México y Ciudad Juárez realizado en 1927 a bordo del avión “Coahuila”, una aeronave construida con piezas reutilizadas y acondicionada con apoyo de su hermano Sebastián Carranza, quien fungía como su mecánico.

El “embajador de la paz”

Sin embargo, el episodio que consolidó su lugar en la historia ocurrió en 1928, cuando encabezó el denominado Vuelo de Buena Voluntad entre México y Estados Unidos, organizado como respuesta a la visita realizada meses antes por el aviador estadounidense, Charles Lindbergh, a territorio mexicano.

La iniciativa buscaba fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones y encontró en Emilio Carranza al representante ideal para llevar un mensaje de fraternidad y cooperación internacional.

Un legado que permanece vigente

La trascendencia de Emilio Carranza para la aviación mexicana motivó que en 1949 el entonces presidente Miguel Alemán Valdés instituyera la Condecoración Emilio Carranza, reconocimiento destinado a distinguir a pilotos, técnicos aeronáuticos y personas que hayan realizado aportaciones relevantes al desarrollo de la aviación en México.

La primera entrega de esta distinción se llevó a cabo el 1 de julio de 1951 y fue otorgada de manera póstuma al propio Carranza Rodríguez, como homenaje a su trayectoria y contribución al fortalecimiento de la aviación nacional.