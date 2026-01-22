﻿﻿
Anomalías en mdp por pagos indebidos en Educación estatal

Enero 22 del 2026
Roger Mandujano comentó que las observaciones en materia educativa fueron de la pasada administración. Diego Pérez / CP
Roger Mandujano comentó que las observaciones en materia educativa fueron de la pasada administración. Diego Pérez / CP

El titular de la Secretaría de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala, reconoció que tiene conocimiento de las observaciones que se hicieron a la dependencia estatal de la administración pasada por pagos indebidos a docentes y uso no correcto de las becas.

Detalló que no hay un sistema que indique cuando un maestro fallece para que se pueda reportar a la Secretaría y suspender el pago.

Roger Mandujano dijo que fueron observadas las autoridades educativas por cuestiones de infraestructura y aspectos que no eran facultad de la Secretaría (del sexenio pasado) pero que se llevaron a cabo.

En la presente administración, refirió, se está llevando a cabo un cuidado del manejo de la finanzas. Lo que se hará en este año en materia de servicio a maestros, alumnos y familias, es la sistematización de la Secretaría de Educación para que haya transparencia.

“Yo no sé qué quién venga después de nosotros, pero sí sé que van a recibir una Secretaría diferente a como nosotros la recibimos; más transparente, más eficiente”, explicó.

También se prevé un convenio con el Registro Civil y se hará un sistema para que cualquier incidencia se envíe a la Secretaría de Educación y se puedan suspender los pagos para evitar alguna irregularidad.

El secretario de Educación agregó: “En materia de becas, las economías que generaron fueron utilizadas para otra situación”.

Finalmente, comentó que el tema de las finanzas es complejo y pueden ocurrir observaciones; sin embargo, en la presente administración se trabajará en temas de transparencia para dejar en mejores condiciones la dependencia estatal.

