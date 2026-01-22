Anomalías en mdp por pagos indebidos en Educación estatal

El titular de la Secretaría de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala, reconoció que tiene conocimiento de las observaciones que se hicieron a la dependencia estatal de la administración pasada por pagos indebidos a docentes y uso no correcto de las becas.

Detalló que no hay un sistema que indique cuando un maestro fallece para que se pueda reportar a la Secretaría y suspender el pago.

Roger Mandujano dijo que fueron observadas las autoridades educativas por cuestiones de infraestructura y aspectos que no eran facultad de la Secretaría (del sexenio pasado) pero que se llevaron a cabo.

En la presente administración, refirió, se está llevando a cabo un cuidado del manejo de la finanzas. Lo que se hará en este año en materia de servicio a maestros, alumnos y familias, es la sistematización de la Secretaría de Educación para que haya transparencia.

“Yo no sé qué quién venga después de nosotros, pero sí sé que van a recibir una Secretaría diferente a como nosotros la recibimos; más transparente, más eficiente”, explicó.

También se prevé un convenio con el Registro Civil y se hará un sistema para que cualquier incidencia se envíe a la Secretaría de Educación y se puedan suspender los pagos para evitar alguna irregularidad.

El secretario de Educación agregó: “En materia de becas, las economías que generaron fueron utilizadas para otra situación”.

Finalmente, comentó que el tema de las finanzas es complejo y pueden ocurrir observaciones; sin embargo, en la presente administración se trabajará en temas de transparencia para dejar en mejores condiciones la dependencia estatal.