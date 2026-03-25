ANP listas para recibir a miles de turistas

Las diversas áreas naturales protegidas (ANP) con las que cuenta Chiapas están preparadas para recibir a miles de visitantes, esto como parte del periodo de vacaciones de Semana Santa.

No obstante, los turistas deben saber que al pasar a estos espacios se paga un brazalete que es utilizado para seguir conservando esos lugares.

Con ese recurso también se pueden hacer recorridos para vigilancia, el apoyo a las comunidades con diversos proyectos y también para la reforestación.

Cuotas oficiales

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) explicó que los cobros están sustentados en la Ley Federal de Derechos, por eso, si paseas en estos espacios se debe cubrir una cuota.

El brazalete se tiene que utilizar durante todo el recorrido, y se entrega uno por persona y por día. También el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realiza otros cobros en el caso de las zonas arqueológicas, monumentos o museos.

Para el sitio de Palenque, el cobro se hace para ingresar al parque nacional y otro para la zona arqueológica. Entre los meses de marzo a junio en ese espacio se siente un calor intenso y se recomienda llevar agua, ropa ligera y hasta una gorra.

Dentro de las sugerencias que hace la Conanp a los visitantes, es que si llegan a las áreas protegidas hagan la contratación de un guía certificado, además de respetar las indicaciones de los ecoguardias. Evita tocar a los animales y tampoco los molestes; recuerda levantar tu basura.