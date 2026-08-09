Ante el capitalismo, comunidad: Moisés

Al sistema capitalista se le tiene que enfrentar con comunidad, afirmó el subcomandante Moisés, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Dijo que “así como estamos en comunidad tenemos que luchar. No nos vamos a dejar. Ya lo pensamos mucho nosotros. A todos los demás sectores de trabajadores en el campo y la ciudad queremos decirles que si quieren empezar a organizarse tienen que crear comunidad. No se va a poder sin comunidad”.

Estar en comunidad, la clave

Al hablar este sábado durante las actividades de los encuentros de artes y de resistencias y rebeldías que se realizan en el Caracol de Morelia, agregó: “Pero la famosa pregunta es cómo”.

“Estar en comunidad es la clave”, remarcó, al tiempo de señalar que “hay que tomar en cuenta si nos vamos a organizar o a resignar, sabiendo que así vamos a dejar otra vez a generaciones como la que ha pasado con nosotros como pueblos originarios”.

Moisés afirmó que “cada uno tiene que pensar qué es lo que tiene que cambiar. Todavía hay comunidades que falta que se organicen. Si no nos organizamos como comunidad nos va a obligar la situación. Antes no se escuchaba eso de madres y padres buscadores, pero vino la mala situación del sistema y hoy está esa comunidad”.

A través de una transmisión por redes sociales, preguntó a los asistentes: ¿Ustedes creen que un día van a pedir perdón los ricos para que ya no nos exploten?”.

Como comunidad, añadió, “vamos a ir buscando cómo crear una gran comunidad. Nuestro trabajo nos va a ir enseñando y diciendo; se va a ir cambiando”.

Rememoran alzamiento

El subcomandante dijo lo anterior después de que varias personas, bases de apoyo del EZLN, recordaron cómo durante diez años (de 1983 a 1994 en que ocurrió el alzamiento armado), el movimiento se mantuvo en la clandestinidad.

Manifestó que ello fue posible porque eran comunidad y “nos hizo que pudiéramos hacer lo que hicimos y estamos haciendo porque somos comunidad. Se pudo hacer porque somos comunidad y porque de por sí queremos comunidad, pero con una vida nueva y diferente para crear otro mundo y tiene que ser en comunidad”.

Subrayó que “trabajando como comunidad nos podemos ayudar unos a otros. Cuando (antes del alzamiento) estaban los finqueros o terratenientes tenían guardias blancas o pistoleros, pero los que hicieron la lucha y el trabajo en comunidad lograron convencer de ser zapatistas a los vaqueros. Los reclutaron. Y no lo sabía el patrón. Es la fuerza de la comunidad que hizo posible lo que se veía imposible. Eso es la comunidad; uno solo no puede”.