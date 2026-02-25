Ante los bloqueos, buscan vías alternas

Después del boteo realizado el viernes pasado en la vía San Cristóbal-Ocosingo a la altura de la comunidad Río Florido y su posterior desalojo, el sector hotelero celebró las acciones del gobierno, sin embargo, transportistas señalaron que cuando suceden estos eventos toman vías alternas.

En entrevista a asociaciones de transportes que realizan el viaje de San Cristóbal a Ocosingo, algunos señalaron que, ante bloqueos de esa naturaleza, optan por una ruta que pasa por Tenejapa.

Por lo mismo, taxistas que cubren la ruta indicaron que el boteo no les hizo “ni cosquillas”, sobre todo porque duró un día. Dijeron que cuando estas acciones se extienden una semana sí sufren perdidas, y que, hasta el momento, durante el gobierno actual solo ha contabilizado dos bloqueos en la ruta.

Pese al ánimo positivo que mostraron los entrevistados, uno de ellos, quién maneja combi, aceptó que desde el viernes la afluencia de pasaje se ha mantenido baja, esto debido a una desconfianza.

Distinto es lo que expresaron diversos turoperadores, quienes del mismo modo usan la vía alterna por Tenejapa. Sin embargo, ese camino representa un mayor gasto de gasolina, por lo que terminan perdiendo ganancias.

Al día siguiente de los eventos en Río Florido, las turoperadores no mostraron ningún descenso de visitante, esto porque ya tienen agendados a turistas desde días antes. Posterior al evento, la afluencia se mantuvo normal.

En otras ocasiones, señalan, sí han tenido que hacer reembolsos, sobre todo, a turistas extranjeros cuyo itinerario de viaje es más complicado de modificar. En esta ocasión no realizaron algún reembolso.