Ante un cáncer, preservar la fertilidad es opción

Muchas personas que están por iniciar tratamientos médicos, como quimioterapia o radioterapia, optan por preservar su fertilidad como parte de un plan a mediano plazo, porque su capacidad reproductiva puede resultar afectada; una alternativa segura que permite postergar la maternidad o paternidad.

Lourdes Flores, especialista en ginecología y obstetricia, comentó que cuando se vive una etapa de alta actividad profesional y toma de decisiones personales, muchas mujeres también optan por preservar su fertilidad para no cerrar opciones futuras; esto es seguro siempre que el resguardo de las muestras se realice bajo condiciones seguras y confiables.

Dijo que quienes están por iniciar un tratamiento médico, no solo importa el mismo procedimiento sino la certeza de que el material biológico estará protegido durante todo el tiempo que sea necesario sin el temor de que la clínica desaparezca.

En distintos momentos, situaciones como cierres de clínicas, cambios de domicilio o ajustes administrativos han generado inquietud entre pacientes que mantienen óvulos, espermatozoides o embriones almacenados por periodos prolongados.

Estos escenarios que, si bien no son la regla, ponen sobre la mesa la importancia de considerar la continuidad institucional al momento de elegir dónde preservar la fertilidad.

“La preservación no concluye el día de la criopreservación. Implica años de resguardo bajo condiciones estrictas, trazabilidad y control permanente. La continuidad operativa de una clínica es un factor central para ofrecer esa tranquilidad”.