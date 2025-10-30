Anticipan mayor recurso federal para Chiapas

En entrevista, la diputada María Mandiola Totoricagüena, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de Chiapas, informó que se espera que el paquete económico fiscal para el estado del año 2026 sea recibido alrededor del 15 de diciembre, y del cual se espera exista un aumento sustancial para la entidad.

“Vienen más recursos para Chiapas. No sé cómo vaya a ser la propuesta del gobernador y en base en ello, pues vamos a decidir en la comisión hacia dónde va”, expresó.

La diputada reveló que, de acuerdo con las declaraciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la prioridad para el próximo año se orientará hacia el desarrollo económico, sin descuidar el rubro de seguridad, el cual ha sido fundamental en el ejercicio actual.

“El presupuesto es un instrumento muy importante porque no solamente nos dice a dónde se van a destinar los recursos, sino cuál es la política del gobierno en este ejercicio fiscal”, explicó.

Proyectos estratégicos

Entre los proyectos estratégicos que podrían recibir un impulso presupuestal, destacó el gasoducto que recorrerá la zona central de la entidad, los polos de desarrollo en Tapachula y Arriaga, así como el proyecto de conectividad ferroviaria entre Tapachula y el Corredor Interoceánico.

Respecto a los programas sociales, la legisladora indicó que varios esquemas anteriores se han consolidado en uno solo, por lo que destacó la importancia de que el estado participe de manera eficaz en las convocatorias federales.

“Tienes que concursar, llenar los requisitos y presentar tu propuesta. Ojalá que este año le vaya mejor a Chiapas, porque en la medida en que un estado presente buenos resultados y transparencia en la ejecución, nos pueden apoyar más”, afirmó. Mandiola Totoricagüena confió en que la actual administración estatal mantendrá la tendencia de crecimiento en la asignación de recursos federales, como ocurrió en el sexenio pasado, lo que permitirá atender las múltiples necesidades de la entidad.