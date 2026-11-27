En el marco de la visión humanista y transformadora del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), encabezada por Ana Laura Romero Basurto, participa en una jornada de capacitación que reúne a especialistas nacionales e internacionales para fortalecer las capacidades institucionales en materia de fiscalización, auditoría, Inteligencia Artificial (IA) e integridad pública.

Durante estas labores se desarrollan importantes ponencias internacionales que permiten conocer experiencias, herramientas y buenas prácticas de organismos académicos y especializados de España, Estados Unidos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La participación de especialistas de reconocido prestigio internacional representa una oportunidad para fortalecer los conocimientos y capacidades de las y los servidores públicos, promover la innovación en los procesos de fiscalización y avanzar hacia una gestión pública más eficiente, transparente y comprometida con la rendición de cuentas.