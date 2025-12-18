Anticorrupción y PC fortalecen la legalidad

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo una reunión de trabajo con Protección Civil (PC) Chiapas con el objetivo de recibir la lectura de las verificaciones realizadas por esta dependencia, como parte de las acciones permanentes para fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública estatal.

Durante este encuentro, la maestra Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), y el Secretario de Protección Civil (PC) Chiapas, Mauricio Cordero Rodríguez, refrendaron su compromiso de consolidar una coordinación interinstitucional efectiva y avanzar en acciones conjuntas orientadas a la prevención, la transparencia y la mejora continua de la gestión pública.

Responsabilidad permanente

En este marco, se destacó que la rendición de cuentas constituye un eje fundamental del quehacer gubernamental y una responsabilidad permanente de las instituciones públicas. Bajo esta premisa, la Secretaría de Protección Civil (PC) reafirmó su compromiso con el ejercicio oportuno, claro y responsable de los recursos públicos, la evaluación constante de sus programas y la apertura a la vigilancia ciudadana, convencida de que la transparencia fortalece la confianza pública y el buen gobierno.

Ambas dependencias coincidieron en que los recursos que se administran pertenecen a la ciudadanía, por lo que cada decisión y cada peso ejercido deben contar con sustento normativo, técnico y social, actuando siempre bajo los principios de legalidad, eficiencia, responsabilidad y transparencia.

Convicciones institucionales

Asimismo, se subrayó que la transparencia y la rendición de cuentas no solo representan obligaciones legales, sino convicciones institucionales que guían la actuación diaria del Gobierno del Estado, contribuyendo a prevenir actos de corrupción, fortalecer la confianza ciudadana y consolidar una administración pública íntegra, responsable y orientada al interés colectivo.

En la reunión estuvieron presentes Edwin Rolando Herrera Rodríguez, subsecretario de Auditoría Pública para la Administración Descentralizada; Marcos Gil Estudillo, director de Auditoría en Entidades “A”; Carlos Ricardo Tirado Padilla, director de Auditoría en Entidades “B”; y el Jorge Alberto Arévalo Vázquez, contralor de Auditoría Pública para el Sector Seguridad y Protección Civil, así como personal de la Secretaría de Protección Civil (PC) y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirma su compromiso de impulsar un gobierno íntegro, eficiente y cercano a la sociedad, en beneficio de las y los chiapanecos.