Antiguo basurero opera como relleno sanitario tipo A

En el marco de su Segundo Informe de Gobierno, el presidente municipal Yamil Melgar dio a conocer los avances en la transformación del antiguo basurero a cielo abierto, que hoy opera como relleno sanitario tipo A para mejorar la disposición final de los residuos sólidos de Tapachula.

Durante un recorrido por este lugar, Yamil Melgar verificó la reorganización del sitio mediante celdas y espacios específicos para residuos de poda e inertes. También constató la habilitación de más de mil 800 metros de vialidades internas, que facilitan el ingreso de las unidades recolectoras y el desplazamiento de maquinaria pesada, además de permitir el aislamiento de las plataformas donde se confinan los residuos.

Capacidad

Actualmente, el relleno tiene capacidad para recibir más de 500 toneladas diarias. Los residuos se depositan, compactan y cubren con material térreo, un proceso que permite aprovechar mejor el espacio y alcanzar niveles de compactación superiores a 900 kilogramos por metro cúbico.

Después del incendio del 31 de diciembre de 2025, se atendió la emergencia, se clausuraron áreas donde ya no se depositarán residuos y se habilitaron nuevos frentes de trabajo. Estas acciones permiten mantener una operación más ordenada y fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias.

Yamil Melgar señaló que este avance, alcanzado durante 730 días transformando Tapachula, contribuye al cuidado del medio ambiente y al bienestar de las familias. “Seguimos trabajando con responsabilidad, buena administración y resultados”, afirmó.