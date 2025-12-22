Anton Vázquez: un artista de raíces

Anton Vázquez, quien en la actualidad reside en San Cristóbal de Las Casas, nació en San Pedro Chenalhó. Hoy día exhibe “Fragmentos de un nahual abstracto” en el centro cultural Carlos Jurado.

En un conversatorio al respecto, el artista no dejó de enfatizar que sus recuerdos de infancia son su principal inspiración. Sobre el título de la exposición explica que, pese a tener piezas animalescas, su obra también muestra una tendencia a la fragmentación. “Así nació la idea” indica. Sin embargo, añade que el verdadero significado le recuerda a su infancia. “Mi abuelo me enseñaba piedras, cortezas, raíces porque es lo que se usaba para las suturas”.

La obra de Anton se ha presentado en distintos estados como la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara, Campeche, Cancún, Quintana Roo e incluso en Cuba. Sobre la evolución de su producción indica que se da, sobre todo, a la experimentación, dado que él no estudio en ninguna academia y los elementos que toma son objetos que ve hasta en la calle.

Pese a que deja en claro que dibujar y pintar son su momento de libertad, que con el tiempo se vuelve algo necesario, no olvida a todas las personas que lo han ayudado en el proceso. Explica que muchas veces, viniendo desde una comunidad, se preguntaba si debía estar donde estaba.