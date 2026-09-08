Antún Kojtom Lam exige devolución de sus obras

El pintor Antún Kojtom Lam, hablante de la lengua maya-tseltal, exigió al Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas Oaxaqueñas (Macco) la devolución de más de cien grabados y pinturas que hace varios años llevó para su exposición y venta.

“Desde 2014 empecé a dejar trabajos en la tienda cuando era MACO, que ahora es Macco. Cambiaron los responsables administrativos en 2021 y, a través de un amigo, comencé a solicitar la devolución de mis piezas. Dejé las obras en la tienda a consignación, como hacemos todos los pintores que buscamos muchas maneras de promover nuestro trabajo y seguir creando a través de las ventas”, dijo.

En entrevista añadió que “la directora que estaba entonces me abrió la posibilidad de dejar los trabajos. Son más de cien grabados de pequeño formato y una veintena de pinturas de formatos pequeños, óleo sobre papel de 25 por 32.5”.

Cambio de directivos

Señaló que “el cambio de los directivos fue de manera un poco violenta porque no dejaron entrar a la anterior directora. Creo que el gobierno se apropió de ese espacio. El director me dijo que es el gobierno el que se hace cargo ahora. Luego hice una exposición en el restaurante Taniperla Oaxaca, y busqué el diálogo con el nuevo director del museo y me ofreció averiguar dónde están las piezas; que hay una bodega en la que estaban guardadas otras obras de artistas y que no ha sido posible abrirla”.

Afirmó que “pasó un año y estuve insistiendo en que buscaran las piezas. Volví después de un año y el director ya no me quiso recibir; me recomendó a una cierta persona, responsable de la bodega, quien nunca me contestó las llamadas ni mensajes. Entonces el director me dijo que no saben si mis obras están en la bodega y que posiblemente en febrero del próximo año se abra”.