Anularán elecciones por violencia política

En sesión ordinaria de este martes, el pleno del Congreso del Estado aprobó con 34 votos a favor la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

La reforma introduce un mecanismo sin precedentes en la entidad: establece como causa de nulidad de una elección la acreditación de violencia política de género generalizada durante la contienda, siempre que esta haya afectado los resultados entre una candidata y un candidato.

Además, en caso de que se declaren nulos los comicios, ni los partidos políticos ni las personas que hayan ejercido dicha violencia podrán participar en las elecciones extraordinarias.

Motivo de reforma

La diputada morenista y una de las impulsoras de la iniciativa, Marcela Castillo, explicó en entrevista que la reforma responde al incremento de agresiones contra las mujeres que participan en la vida pública, en especial aquellas que deciden contender en procesos electorales.

“Derivado de la violencia política en razón de género que se ha incrementado a lo largo del tiempo para las mujeres quienes deciden participar en la vida pública, pero principalmente contender, esta iniciativa busca protegerlas con herramientas jurídicas”, señaló la legisladora.

La diputada reconoció que, aunque existen leyes en la materia, muchas veces carecen de mecanismos efectivos para su aplicación.

“En papel las leyes están bien, pero de repente les faltan dientes para poderlas aplicar bien”, admitió. Con esta reforma, dijo, se cierra la pinza para garantizar procesos electorales más limpios y libres de violencia.

La iniciativa se suma a otras reformas aprobadas recientemente en el Congreso local, como la que impide contender a quienes tienen deudas alimentarias, lo que, según la legisladora, forma parte de un esfuerzo integral para proteger una democracia con mayor participación de mujeres.

“Estamos de manera integral abarcando los diferentes puntos que se necesitan para poder proteger que exista una democracia libre y principalmente que exista una democracia con mayor participación de mujeres sin violencia”, afirmó.

La reforma llega a menos de un año del proceso electoral de 2027, en un contexto donde organizaciones civiles y autoridades electorales han documentado un incremento de las agresiones contra mujeres políticas, sobre todo en redes sociales y plataformas digitales.

La diputada concluyó con un mensaje claro: “Vamos a seguir trabajando; sí necesitamos a más mujeres participando en la vida pública, pero también necesitamos protegerlas con herramientas jurídicas”.