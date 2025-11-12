Anuncia Amexme primer encuentro de empresarias

Organizado por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), capítulo Tapachula, se realizará en Tapachula el primer encuentro empresarial de mujeres México y Guatemala. Será el próximo 21 de noviembre en el centro de convenciones de un hotel local, en el que se ha confirmado la presencia de autoridades de Chiapas y del vecino país.

El evento tiene como objetivo fomentar el desarrollo económico y la colaboración entre empresarias de ambos países. Patricia Cárdenas, de Amexme Tapachula, destacó en entrevista la importancia de que mujeres de México y Guatemala trabajen juntas para crear oportunidades y generar crecimiento económico en esta región tan importante para el comercio internacional.

Se informó que esperan que durante el encuentro se aborden temas como la apertura de negocios, trámites comerciales y el tratado de libre comercio entre México y los países de Centroamérica.

El cónsul de México en Quetzaltenango, Víctor Jiménez, destacó la importancia de la política exterior feminista de México, que busca empoderar a las mujeres y combatir la violencia de género.

El evento está dirigido a mujeres empresarias y emprendedoras que buscan expandir sus negocios y establecer contactos para invertir y expandir sus comercios o ventas.

En la rueda de prensa, Patricia Cárdenas hizo énfasis en la importancia de un trabajo conjunto entre los dos países y potencializar las oportunidades que esto implica para generar crecimiento económico.