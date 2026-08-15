Anuncia Carlos Morales que va a la encuesta

A más de 10 meses de que arranque formalmente el proceso electoral, el exalcalde Carlos Orsoe Morales Vázquez, levanta la mano y hace público su interés por encabezar la candidatura de Morena en la capital chiapaneca para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez en 2027, aunque, para ello, primero tendrá que se coordinador de defensa de la Cuarta Transformación.

Morales Vázquez, quien en la historia de la capital es la única persona que ha ocupado dos periodos al hilo, informó en sus redes sociales su decisión de participar en el proceso interno del partido guinda para la Coordinación de sus Comités en Tuxtla Gutiérrez.

El exmunícipe presumió logros, como los trabajos realizados en materia de servicios públicos, recolección de basura, alumbrado, agua potable y vialidades.

También indicó que en los próximos días Morena realizará encuestas en los domicilios para conocer la opinión de la ciudadanía, por lo que pidió valorar la experiencia, los resultados y el compromiso demostrado durante su trayectoria al frente del gobierno.

Calendario oficial

El calentamiento prematuro se da en un calendario oficial en el que el Instituto Nacional Electoral (INE) establece que el proceso electoral federal arrancará formalmente hasta el 10 de septiembre de 2026; y las precampañas iniciarán hasta el 4 de enero de 2027.

Sin embargo, lo que está haciendo Carlos Morales no es ilegal, sino que se enmarca en los procesos internos del partido guinda, que comenzará a elegir las coordinaciones municipales y se publicarán a finales de agosto de 2026.