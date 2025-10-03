Anuncia CEC Premio al Mérito Empresarial

Con el objetivo de reconocer la ardua labor, el riesgo y la contribución al desarrollo económico de miles de empresarios en la entidad, el Centro Empresarial de Chiapas (CEC) presentó oficialmente la segunda edición del Premio al Mérito Empresarial, que se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2025.

En conferencia de prensa, el presidente del CEC, Luis Alberto Estrada Contreras, acompañado de consejeros y miembros del comité organizador, destacó que este premio busca ser un incentivo para quienes “diariamente, arriesgando inversión y patrimonio, se levantan a ‘chambear’ y con ello mantienen los empleos que tanto necesita Chiapas”.

Recordó que la primera edición del premio se realizó en 2023, pero la actividad se suspendió en 2024 debido a los retos en materia de seguridad.

Sin embargo, anunció que, con “renovados ánimos” y ante las oportunidades económicas que se vislumbran para el estado, se retoma este proyecto para sumarse al desarrollo de la región.

El Premio al Mérito Empresarial 2025 no tiene una recompensa económica, sino que consiste en la entrega de una estatuilla y el reconocimiento público de la comunidad empresarial.

Categorías

Empresa Innovadora: Reconocerá a empresas que hayan transformado modelos, procesos o cultura mediante tecnologías innovadoras, mejorando su rentabilidad. Se premiará en los ámbitos industrial, tecnológico, educativo, de sistemas de gestión, salud digital, finanzas y agrotecnología.

Empresa con Sentido Social: Dirigida a empresas con proyectos destacados en responsabilidad social empresarial, inclusión y equidad laboral, proyectos comunitarios y sustentabilidad ambiental.

Joven Emprendedor: Busca motivar a las nuevas generaciones. Está enfocada en jóvenes cuyas empresas tengan al menos un año de operación y destaquen en áreas como entretenimiento (desarrollo de videojuegos), comunicaciones, redes sociales, servicios diversos y responsabilidad social.

Empresa del Año: Galardonará a empresas insignia, líderes en su giro con una trayectoria probada y un impacto económico y social significativo. Se premiará en los ámbitos de la construcción, servicios, transporte y logística, y comercio.

Producto Gastronómico Local (Nueva Categoría): Un premio especial para negocios de alimentos y bebidas con gran arraigo, prestigio y tradición en el gusto de los consumidores, en reconocimiento a la cultura de los “botaneros” chiapanecos.

El evento de premiación se realizará en el marco de una cena de gala.

Si bien la sede exacta está por definirse, se anunciará en las próximas semanas. El CEC informó que pueden ingresar a su página oficial para ver toda la información detallada, incluidos los requisitos de participación para cada categoría, e invitó a los directivos a sus programas para seguir promocionando la convocatoria.