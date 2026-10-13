Anuncia CNTE bloqueos y marcha en la capital

La Sección 7 del Sindicato y Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), anunció que el próximo 16 de octubre realizará un bloqueo carretero en dos puntos estratégicos de Tuxtla Gutiérrez, el motivo es reiterar la exigencia al gobierno estatal y federal de retomar la mesa de diálogo tripartita.

De acuerdo con los resolutivos de su asamblea estatal difundidos en sus plataformas, los puntos afectados serán La Pochota y La Angostura. Ahí se manifestarán las y los docentes a partir de las 9 de la mañana, aunque no mencionan si se van a retirar a las dos o tres de la tarde.

Sumado a esta acción, también anunciaron que llevarán a cabo una marcha estatal en la capital para el 26 de octubre a las 9:00 am. Este partirá del parque Chiapasionate rumbo a Palacio de Gobierno, por exigencia de solución a las demandas pendientes y la 145 acción global por Ayotzinapa.

Expresan que aún falta que el gobierno estatal y federal den solución a sus demandas laborales, económicas, administrativas y de salud; entre ellas destaca la abrogación de la reforma educativa y de la Ley del Issste 2007, principales ejes del movimiento magisterial que no han tenido una respuesta favorable.

Previo a estas manifestaciones, resolvieron continuar con las asambleas masivas regionales informativas para convocar a toda la base magisterial y para la cobertura de la próxima mesa tripartita.

Los resolutivos mencionan que para los días 16, 17 y 18 de diciembre, conmemorarán el 47 aniversario de la CNTE. Contará con actividades políticas, deportivas, culturales y gastronómicas en Tuxtla Gutiérrez.