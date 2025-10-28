Anuncia CNTE paro de 48 horas

Durante una asamblea nacional, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó que realizarán un paro de labores de 48 horas el 13 y 14 de noviembre próximos. Participarán estados como Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas y otros.

El secretario general de la Sección 7 de Chiapas, Isael González Vázquez, comentó que la actividad pactada en cada entidad es la liberación (no bloqueo) de las casetas de cobro de peaje y dar a conocer a la población las demandas locales y nacionales.

Sin fecha para la mesa de diálogo

Indicó que no hay fecha para la mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, tampoco con las autoridades de cada entidad. La Sección 24 de Querétaro estuvo en una, pero no tuvieron ninguna solución porque los gobiernos dicen que no hay presupuesto.

Hay pendientes temas laborales, administrativos y jurídicos, pero la mayor parte es cuestión de presupuesto. En Chiapas, por ejemplo, hacen falta tres mil plazas de base en educación indígena que hoy son cubiertas por interinos sin derechos laborales.

Se requiere mayor cobertura en educación física y educación especial, que incluya psicólogos especialistas u orientadores en todas las escuelas, ya que la implementación de clases a distancia por la pandemia dejó secuelas en muchos alumnos de nivel básico.

Adeudo

Afirma que en Chiapas hay un adeudo heredado del Gobierno Federal y estatal de aproximadamente 500 millones de pesos, algunos incluso desde el 2018. “En cada estado las autoridades reconocen los adeudos y falta de plazas, pero dicen que no pueden por el recurso”.

Las demandas centrales son la abrogación de la reforma educativa que llaman Peña-AMLO y a la ley del Issste de 2007. Rechazan la consulta que busca hacer el Gobierno Federal para lo educativo y en lo del Issste piden reformar la jubilación, el pago de pensiones y el sistema solidario de pensiones.