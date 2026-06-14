Anuncia CNTE que marchará este lunes

El próximo lunes 15 de junio, el magisterio chiapaneco marchará en Tuxtla Gutiérrez como parte de las actividades de protesta pertenecientes a la huelga nacional a cargo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Esta actividad fue informada por la Sección 7 del SNTE de Chiapas, quien acordó en su asamblea estatal partir del punto conocido como la Diana Cazadora a las 9 de la mañana. El contingente culminará su recorrido frente a la sede del Gobierno Estatal, anteriormente Palacio de Gobierno.

Continuarán actividades

Asimismo, ratificaron que las acciones de protesta a nivel nacional y estatal continuarán activas durante los próximos días, mismas que serán informadas mediante sus canales oficiales.

En el documento publicado por la Sección 7, se informó que se trasladará el mayor número de integrantes hacia la capital del país para fortalecer el Plantón Nacional que se instaló en los alrededores del Zócalo de la Ciudad de México.

A nivel local, recalcaron que también fortalecerán el campamento que mantienen activo en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.

Recuento de actividades

Desde el 1 de junio, el magisterio chiapaneco realizó una marcha estatal en la capital del estado y posteriormente se unió al paro nacional. Divididos por secciones, colocaron campamentos en los alrededores del Parque Central.

En los días posteriores bloquearon por varias horas las principales entradas y salidas de la ciudad, situación que generó caos vehicular y una parálisis parcial del traslado de personas. A esto se sumó la liberación de casetas de cobro en las principales carreteras.

Una de las actividades más relevantes consistió en la liberación de diez gasolineras en Tuxtla Gutiérrez, donde los docentes otorgaron de manera “gratuita” hasta 10 litros de combustible a automovilistas y ciclistas.

Finalmente, la actividad más reciente consistió en la toma de la Terminal de Administración y Despacho de Pemex durante 5 días, lo que generó escasez de combustible y preocupación en la ciudadanía para realizar sus traslados.