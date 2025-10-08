Anuncia CNTE un paro nacional de 24 horas

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) dio a conocer que el próximo 17 de octubre realizarán un paro nacional de 24 horas. Tal como lo han manifestado continuarán con su movimiento hasta que el Gobierno Federal resuelva sus principales demandas.

Quiénes participan

Durante esta movilización participarán maestros de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Michoacán, donde la Coordinadora cuenta con una amplia presencia. Hasta ahora no han anunciado si realizarán alguna manifestación como marcha o plantón.

De acuerdo a la Sección 7 de Chiapas, este viernes tendrán asamblea general estatal y ahí analizarán las alternativas, para dar a conocer posteriormente cómo será el paro de labores. Tal como lo dijo el dirigente, Isael González, una vez iniciado el ciclo escolar se reagruparon para analizar cómo retomarán el movimiento magisterial.

La CNTE reitera que las y los trabajadores de la educación exigen un sistema solidario de pensiones, así como la abrogación de la Ley del Issste de 2007 y de la reforma educativa de Peña Nieto y López Obrador.

Aseguran que el aumento salarial anunciado por la propia presidenta del 10 %, que supuestamente fue homogéneo, la realidad es que no fue así. “Los incrementos fueron dispares y excluyentes”.

Supuesta consulta

En torno a la reforma educativa, dice que el Gobierno Federal vuelve a enunciar una supuesta consulta, que terminará siendo otra simulación para legitimar políticas impuestas desde arriba, sin escuchar a las maestras y maestros que cotidianamente construyen la educación pública.