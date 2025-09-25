Anuncia Eduardo Ramírez Ley de Amnistía en Chiapas

Durante su gira de trabajo por el municipio de Ángel Albino Corzo, conocido también como Jaltenango de la Paz, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar anunció que próximamente se implementará la Ley de Amnistía en la Nueva ERA para la Construcción de la Paz, un instrumento único a nivel nacional que privilegia el perdón y la reconciliación para restaurar el tejido social y construir un Chiapas unido, en armonía y con entendimiento entre los pueblos.

“Pongo sobre la mesa la Ley de Amnistía porque hay municipios donde los ejidos se confrontaron y hay órdenes de aprehensión de un lado y del otro acusándose. Quiero que tengamos la capacidad de otorgarnos el perdón para reconstruirnos como pueblo. Estableceremos mesas de diálogo hasta alcanzar la paz. Aspiro a que vivamos en paz, a que la gente esté ocupada en producir sus tierras y realizar sus actividades, que niñas, niños y jóvenes estén en las escuelas, y que las mujeres se sientan seguras”, expresó.

Caminos

En su visita, el mandatario dio el banderazo a la construcción del camino Jaltenango–Querétaro, anunció la obra del camino San Francisco–Palestina, entregó becas Rosario Castellanos y recorrió los módulos de la Feria de la Salud y las aulas móviles de capacitación. Subrayó que, ahora que se ha recuperado la seguridad y se hace valer el Estado de Derecho, es posible impulsar acciones prioritarias para el bienestar y el desarrollo.

Gobierno transparente

Frente a habitantes, ejidatarios y sectores productivos, Ramírez Aguilar enfatizó que nunca establecerá complicidad con nadie y siempre se conducirá con autoridad moral y transparencia. Aseguró que su compromiso es garantizar que los recursos públicos se apliquen con eficacia y se traduzcan en programas y obras que realmente beneficien a la población.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, reafirmó el respaldo de las autoridades para que esta región, que comprende los municipios de Ángel Albino Corzo (Jaltenango de la Paz), La Concordia, El Parral, Capitán Luis A. Vidal y Montecristo de Guerrero, nunca más sea sometida por la violencia. “Hoy tenemos un gobernador presente y comprometido para construir la paz; ante cualquier persona o autoridad que sé coluda con la delincuencia, se actuará con mano firme”, advirtió.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, recordó que hace once meses Chiapas ocupaba el primer lugar en incidencia delictiva y delitos de alto impacto; sin embargo, gracias al trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, la entidad avanzó 31 posiciones y, durante cuatro meses consecutivos, se ha mantenido como la de menor número de delitos en el país, convirtiéndose en referente nacional en seguridad.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, destacó que en la Nueva ERA se invierten más de mil millones de pesos en alfabetización en comunidades históricamente olvidadas, a través de las becas Rosario Castellanos. “Por primera vez, un gobernador apuesta decididamente por la educación, un tema que, aunque materialmente no se ve, engrandece el alma y la conciencia de los pueblos”, señaló.

A su vez, el director de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que mediante el programa Carreteras Vivas se construyó el camino Jaltenango–Querétaro, con una inversión de 11 millones 216 mil 889 pesos, y se rehabilitará el tramo San Francisco–Palestina, en beneficio de 30 mil habitantes. Resaltó que estas obras mejorarán la movilidad, impulsarán la economía local y facilitarán la comercialización de productos.

Reconocen la visión del gobernador

El presidente municipal de Ángel Albino Corzo, Manuel de Jesús Moreno Fernández, reconoció la visión del gobierno de Eduardo Ramírez por impulsar estrategias eficaces en seguridad, educación e infraestructura, que están transformando la calidad de vida de las familias y consolidando una nueva era de paz y tranquilidad en la región.

En representación de la población beneficiada, Anabeli Velázquez Pérez, alfabetizadora de la localidad Querétaro, celebró ser parte del programa Chiapas Puede, que brinda esperanza a quienes aprenden a leer y escribir, motivándolos y acompañándolos en su proceso educativo.

En este evento estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), Sergio David Molina Gómez; el titular del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), César Espinosa Morales; la jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. IV, Blanca Estela Valdez Urzúa; y la alcaldesa de Capitán Luis A. Vidal, Emiselda González Martínez, entre otros.